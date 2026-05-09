Condominio | la PEC di sospensione non ferma il debito con la ditta

Un'email inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) che segnala una sospensione di servizi non impedisce automaticamente il proseguimento del rapporto contrattuale o il pagamento delle somme dovute. In un caso recente, un condominio ha continuato a essere ritenuto responsabile del pagamento a una ditta, nonostante avesse inviato una comunicazione di sospensione via PEC. La situazione evidenzia come le difficoltà economiche del condominio non siano considerate una giustificazione valida per il mancato pagamento.

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? Punti chiave Come può una PEC di sospensione non interrompere un contratto?. Perché la difficoltà economica del condominio non giustifica il mancato pagamento?. Chi deve rispondere dei danni causati da una comunicazione ambigua?. Quanto costerà al condominio l'errore gestionale dell'amministratore?.? In Breve Debito di 14.800 euro confermato dalla Corte d'appello di Perugia.. Servizio di pulizia svolto regolarmente ogni mercoledì dal 2010 al 2020.. Condominio obbligato a pagare anche le spese legali sostenute dalla ditta.. La PEC inviata non ha interrotto il vincolo economico tra le parti.. La Corte d’appello di Perugia ha respinto il ricorso di un amministratore di condominio, condannandolo al pagamento delle spese legali dopo una disputa su un debito di oltre 14.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Condominio: la PEC di sospensione non ferma il debito con la ditta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La pioggia ferma Basiletti contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensioneLa pioggia si presenta nel corso della terza giornata degli Internazionali d’Italia e finisce per condizionare l’andamento del programma causando la... Debito di 3,4 milioni con il Cosmari: "Possibile aumento con la Tari"Per Civitanova ammonta a 3,4 milioni di euro il conto degli extracosti del Cosmari. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Amministratore sbaglia a sospendere il servizio di pulizia: condominio condannato a pagare 15mila euro; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi. Amministratore sbaglia a sospendere il servizio di pulizia: condominio condannato a pagare 15mila euroLa Corte d'appello di Perugia: Interrompere momentaneamente il servizio non significa recedere dal contratto ... perugiatoday.it Polizza condominiale sospesa: niente manleva se il premio è pagato dopo il sinistroSe il premio è pagato dopo il sinistro, la garanzia resta sospesa: il condominio deve provare la copertura assicurativa. diritto.it #Normative Arriva il Piano Casa definitivo: chi potrebbe beneficiarne davvero #bonus #superbonus #condominio #edilizia #casa #sicurezza x.com