Debito di 3,4 milioni con il Cosmari | Possibile aumento con la Tari

A Civitanova, il debito verso il Cosmari raggiunge i 3,4 milioni di euro, rendendolo il più alto in provincia. La cifra si riferisce agli extracosti accumulati dal Comune e potrebbe aumentare con l’applicazione della Tari. La situazione riguarda esclusivamente il totale delle somme dovute e non coinvolge altri aspetti legali o controversie. La questione riguarda direttamente le finanze comunali e il rapporto con il gestore dei rifiuti.

Per Civitanova ammonta a 3,4 milioni di euro il conto degli extracosti del Cosmari. È la fattura più alta in provincia. La città rivierasca è il socio che pesa di più in termini di quote e di rifiuti prodotti e, come tutti i Comuni del consorzio, è chiamata a ripianare il debito di 20 milioni, generato dalle spese per abbancare fuori provincia tonnellate di immondizia, a causa della mancata individuazione di una discarica dopo quella di Cingoli. La stangata quasi certamente, se non per la sua interezza almeno per una parte, impatterà sulla Tari già nel 2026. A Palazzo Sforza stanno cercando la via d’uscita. "Tra gennaio e febbraio abbiamo ricevuto la comunicazione del Cosmari sui maggiori costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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