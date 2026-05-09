In una recente decisione, il Tribunale ha condannato un ex comandante del Nucleo informativo dei carabinieri. Di conseguenza, sarà presentata in Consiglio comunale una delibera per revocare la benemerenza di San Siro assegnata nel 2022. La delibera riguarda la cancellazione di questa onorificenza, conferita in passato all’ex comandante. La proposta sarà discussa nelle prossime riunioni del Consiglio comunale.

Arriverà in Consiglio comunale la delibera di proposta della revoca della benemerenza di San Siro consegnata nel 2022 all’ex comandante del Nucleo informativo dei carabinieri Maurizio Pappalardo. Il sindaco Michele Lissia ha chiesto agli uffici di predisporla. "Si sta effettuando l’istruttoria – spiega il primo cittadino – poi la delibera sarà portata in Consiglio e discussa come prevede il regolamento". A chiedere la revoca del più importante riconoscimento due anni fa erano stati due consiglieri di maggioranza, Luca Testoni e Daniele De Chiara di Alleanza Verdi e Sinistra. Ne avevano parlato nel 2024 appena il nome dell’ufficiale, oggi ai domiciliari, era comparso nell’inchiesta Clean 2 nata da una costola di Clean 1 che ha investito diversi esponenti del tessuto economico e politico del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannato in Tribunale: "Via all’ex comandante la benemerenza di Pavia"

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