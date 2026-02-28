Il maresciallo capo Gianpietro Pavia è stato nominato nuovo comandante dei carabinieri delle stazioni di Galliate e Romentino. L’amministrazione comunale di Galliate ha comunicato ufficialmente il cambio al vertice delle due stazioni e ha rivolto un saluto formale al nuovo responsabile. La nomina è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su procedure o motivazioni.

L’amministrazione Comunale di Galliate apprende l’avvicendamento allaguida della Stazione di Galliate e Romentino e rivolge un cordialeIl maresciallo capo Gianpietro Pavia è il nuovo comandante dei carabinieri della stazione di Galliate e Romentino. L’avvicendamento rappresenta un momento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Pavia, Daniele Panza è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco

Leggi anche: Giuseppe Rinaldi è il nuovo comandante dei carabinieri di Limena

Approfondimenti e contenuti su Gianpietro Pavia.

Discussioni sull' argomento Gianpietro Pavia è il nuovo comandante dei carabinieri di Galliate; Nuovo comandante dei Carabinieri a Galliate e Romentino: è il maresciallo Gianpietro Pavia; Nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Galliate e Romentino; Carabinieri di Pavia la lotta al bullismo passa dagli incontri con gli studenti.

Nuovo comandante dei Carabinieri a Galliate e Romentino: è il maresciallo Gianpietro PaviaUn nuovo capitolo per il presidio di legalità del territorio e per il rapporto di quotidiana prossimità tra le istituzioni e i cittadini. L’amministrazione comunale di Galliate ha ufficializzato nelle ... lavocedinovara.com