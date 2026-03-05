carabinieri di pavia il comandante del radiomobile adriano ravera promosso capitano

Il comandante del Radiomobile di Pavia, Adriano Ravera, è stato promosso capitano. Ravera, 30 anni, entrato nell'Arma dei carabinieri nel 2017, dal 2024 ricopre il ruolo di comandante del Nucleo operativo e radiomobile nella città. La promozione è stata ufficializzata recentemente e riguarda il suo percorso all’interno dell’Arma.

Pavia, 5 marzo 2026 - Promosso da tenente a capitano. Adriano Ravera, 30enne arruolato nell'Arma dei carabinieri nel 2017, dal 2024 è arrivato a Pavia come comandante del Nucleo operativo e radiomobile (Norm). La sua promozione al grado di capitano è stata formalizzata nei giorni scorsi con una cerimonia al Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, nella caserma in piazza San Pietro in ciel d'oro. Dopo aver frequentato l'Accademia militare di Modena, ha proseguito gli studi alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e poi un master di secondo livello in "Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione" all'università di Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

