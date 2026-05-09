Conclusione bando di idee Suor Mercedes | pienone al Teatro Augusteo
La serata conclusiva della Terza Edizione del Bando di Idee dedicato a Suor Mercedes Crocco si è svolta al Teatro Augusteo, che si è riempito di pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, entusiasti di assistere alla conclusione dell’iniziativa. Quest’anno, il bando si è ispirato al tema dell’Arcobalena della Felicità, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La serata ha concluso con il riconoscimento delle idee presentate.
Un teatro gremito ed entusiasta ha accolto la serata conclusiva della Terza Edizione del Bando di Idee dedicato a Suor Mercedes Crocco e ispirato quest’anno all’Arcobalena della Felicità. Dopo un primo momento di riflessione affidato a SE Mons Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, lo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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