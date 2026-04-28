Primo Maggio a Salerno torna l’1MayDay al Teatro Augusteo

A Salerno, il Primo Maggio torna l’1MayDay, arrivato alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà presso il Teatro Augusteo e sarà dedicato a musica, partecipazione e diritti dei lavoratori. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per la città, con un programma che coinvolge diverse esibizioni e interventi. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza l’utilizzo di nomi di persone o enti specifici.

Salerno si prepara a celebrare il Primo Maggio con la nona edizione dell’ 1MayDay, il tradizionale appuntamento dedicato a musica, partecipazione e diritti. L’evento si terrà al Teatro Augusteo e sarà promosso con la collaborazione di CGIL, CISL e UIL e del Comitato “Verso il 1° maggio Salerno”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Musicaut Ecstra, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno e punta a trasformare la Festa dei Lavoratori in un momento di confronto pubblico sui grandi temi sociali del presente. Diritti, lavoro e partecipazione. Al centro della giornata ci saranno precarietà, bassi salari, lavoro povero, fuga dei giovani, sfruttamento e indebolimento dei diritti.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Primo Maggio a Salerno, torna l’1MayDay al Teatro Augusteo Notizie correlate 1MayDay, il tradizionale concerto del 1 maggio a Salerno: tra musica, partecipazione e dirittiÈ giunto alla nona edizione l’1MayDay, il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno. Leggi anche: "La fisica che ci piace": Vincenzo Schettini arriva al Teatro Augusteo di Salerno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiera del Crocifisso Ritrovato - XXXIV edizione; Musei aperti a Salerno il 25 aprile e il 1 maggio: la mappa delle visite; Nasce il Cava Music Fest: il 1° maggio Cava de' Tirreni celebra la musica nel segno di Franco Troiano; Le aperture straordinarie dei siti museali della Provincia di Salerno per i giorni 25 aprile e 1 maggio. Primo maggio a Salerno, concerto al Teatro Augusteo: diritti, musica, partecipazioneStampa È giunto alla nona edizione l’1MayDay, il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno. Anche quest’anno, al Teatro Augusteo, un evento che vuole unire musica, partecipazione e presa di pa ... salernonotizie.it Primo Maggio a Napoli, salgono le prenotazioniNAPOLI. Nonostante i crescenti venti di crisi economica e le ripercussioni legate all’aumento dei costi del carburante, la Campania turistica mostra una buona capacità di tenuta in questo primo scorci ... ilroma.net In arrivo il decreto lavoro, in vista del primo maggio, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza vede tra le novità gli incentivi all'occupazione solo a chi applica "il salario giusto" e, tra gli interventi, la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei g x.com Cina: previsti 2,25 milioni di viaggi passeggeri in entrata e uscita al giorno durante la festività del "Primo Maggio" Secondo l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione, i punti nazionali di ingresso e uscita registreranno un picco di traffico passeggeri facebook