Primo Maggio a Salerno torna l’1MayDay al Teatro Augusteo

Da zon.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, il Primo Maggio torna l’1MayDay, arrivato alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà presso il Teatro Augusteo e sarà dedicato a musica, partecipazione e diritti dei lavoratori. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per la città, con un programma che coinvolge diverse esibizioni e interventi. La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza l’utilizzo di nomi di persone o enti specifici.

Salerno si prepara a celebrare il Primo Maggio con la nona edizione dell’ 1MayDay, il tradizionale appuntamento dedicato a musica, partecipazione e diritti. L’evento si terrà al Teatro Augusteo e sarà promosso con la collaborazione di CGIL, CISL e UIL e del Comitato “Verso il 1° maggio Salerno”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Musicaut Ecstra, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno e punta a trasformare la Festa dei Lavoratori in un momento di confronto pubblico sui grandi temi sociali del presente. Diritti, lavoro e partecipazione. Al centro della giornata ci saranno precarietà, bassi salari, lavoro povero, fuga dei giovani, sfruttamento e indebolimento dei diritti.🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Primo Maggio a Salerno, torna l’1MayDay al Teatro Augusteo

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