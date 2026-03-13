Il tecnico della squadra si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese e la Juventus, sottolineando la propria convinzione sulla forza della squadra e l’importanza dell’unione tra i giocatori. Ha anche commentato cosa direbbe a un suo giocatore, Bernardo Silva, senza entrare in dettagli specifici. La sua intervista si è concentrata sui temi principali prima del match di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è pienamente invischiata nella lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. Con la vittoria contro il Pisa, i bianconeri si sono portati a -1 dal quarto posto occupato da Roma e Como: approfittando dello scontro diretto tra le due formazioni, i bianconeri cercano punti pesanti nella trasferta del Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Nel giorno di vigilia, venerdì 13 marzo, Francisco Conceicao ha parlato in conferenza stampa alle 14.00 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: «Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. La nostra unione è la base di tutto. Ecco cosa direi a Bernardo Silva»

