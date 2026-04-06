Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l’allenatore dei bianconeri ha commentato ai microfoni di Sky Sport, definendo il risultato “bugiardo” e affermando che il divario poteva essere più ampio. Ha aggiunto di impegnarsi sempre al massimo per la squadra, senza entrare in motivazioni o giudizi personali. La sua analisi si è concentrata sulla prestazione dei suoi uomini, senza ulteriori commenti su altri aspetti della gara.

di Francesco Spagnolo Conceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione dei bianconeri. Nel post partita di Juve Genoa Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky. Le dichiarazioni del giocatore bianconero. PRESTAZIONE – « Sì, allora, abbiamo fatto un grande primo tempo, penso che il risultato è un po’ corto per quello che abbiamo fatto. Anche all’inizio del secondo tempo, abbiamo avuto l’opportunità di fare il 3-0 nei primi 10-15 minuti. E dopo sì, abbiamo sbagliato qualche passaggio, penso, non è una scusa, però penso anche con la nazionale, tutti i viaggi, tanti giocatori che sono stati fuori, ci sta un po’ più di stanchezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Risultato bugiardo. Divario poteva essere più ampio. Io provo a fare il meglio per la squadra»

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Adani: “Il Milan ha dominato, ma il divario doveva essere più ampio. Fullkrug …”"Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers: di testa, a liberarsi della rispettiva marcatura.

Si parla di: Marcus Thuram protagonista con la Francia: gol e assist.

Conceicao a Sky: Risultato bugiardo, meritavamo di più. Voglio sempre aiutare la squadra, Di Gregorio...Dopo la vittoria contro il Genoa, il giocatore della Juventus Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Avete iniziato benissimo ma poi cosa è successo? Sì, ... tuttojuve.com

Juventus-Genoa, Conceiçao a Sky: Contento per la vittoriaLe dichiarazioni di Francisco Conceiçao ai microfoni di Sky Sport. Per l’esterno portoghese l’ennesima prestazione di qualità. juvenews.eu