Si intensificano le voci riguardo a una possibile fusione tra Puig e Estée Lauder. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, che si interrogano sulle ripercussioni per la famiglia proprietaria di Puig. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla trattativa o sui termini dell’eventuale accordo. La situazione rimane in fase di sviluppo e di analisi da parte degli addetti ai lavori.

L’ipotesi che Puig si fonda con Estée Lauder si fa sempre più concreta, e in tanti si chiedono quale sia il destino della famiglia proprietaria. La trattativa, partita lunedì, vedrebbe la stessa famiglia come azionista di riferimento. La sua partecipazione si collocherebbe infatti tra il 19% e il 20%, secondo la testata spagnola El Confidencial. Cosa succede alla famiglia Puig in caso di fusione con Estèe Lauder?. La famiglia catalana controlla, attualmente, ben il 77% delle azioni della società. Ad ora la capitalizzazione del colosso della cosmetica e della moda che nascerebbe dalla fusione si aggira intorno ai 34 miliardi di euro. Ma questa quota, nelle mani della famiglia catalana, potrebbe raggiungere il 20% se le azioni di classe A e B del gruppo spagnolo fossero scambiate allo stesso modo nell’operazione potenziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se Puig si fondesse con Estée Lauder, cosa succederebbe alla famiglia?

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