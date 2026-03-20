In occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, l’associazione G.R.D. – Genitori... ha organizzato una manifestazione in cui i ragazzi con questa condizione sono scesi in campo, coinvolgendo le famiglie e il pubblico presente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani, con attività sportive e momenti di confronto, per promuovere l’inclusione e sensibilizzare l’opinione pubblica.

In occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, l’associazione G.R.D. – Genitori Ragazzi Down di Cesena e parte della rete Spazio Comune propone insieme all’amministrazione di Cesena, al Comune di Gambettola e all’associazione Gambettola Eventi, ente organizzatore del carnevale della Romagna, una giornata di confronto, informazione e sensibilizzazione dal titolo ‘Di rete in rete facciamo goal!’, che si terrà domani. La mattinata prenderà avvio alle 10 nella sala proiezioni della biblioteca Malatestiana, con un convegno dedicato alle esperienze educative e ai progetti di inclusione realizzati sul territorio d’intesa con i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata nel segno dell’inclusione. I ragazzi Down scendono in campo

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