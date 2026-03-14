L’Empoli Football Club ha avviato la Special Academy, un progetto dedicato a ragazzi e ragazze disabili, promosso dall’amministratore delegato. La struttura si propone di offrire spazi di crescita attraverso il gioco, ritenuto elemento fondamentale per l’inclusione. La società ha deciso di ampliare il proprio impegno, andando oltre la semplice attività sportiva dei professionisti.

di Franco Morabito L’Empoli Football Club non è solo calcio giocato dai professionisti, ma una visione aperta sul mondo. Già si era segnalato tempo addietro col progetto ‘A scuola di tifo per striscioni fatti con i giocatori’, per il quale ricevette tra l’altro anche il Premio Gentilezza; ora, invece, con la nascita di Empoli Academy Special, il suo sguardo è rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità. L’iniziativa, ideata e promossa da Rebecca Corsi, vicepresidente e ad del club, nasce dall’ascolto delle famiglie e dal desiderio di offrire un luogo in cui il calcio possa essere vissuto come occasione di incontro, gioco e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Empoli Football Club ha dato vita alla Special Academy Una realtà per i ragazzi e le ragazze disabili voluta dall’ad Corsi. "Il gioco alla base dell’inclusione. Spazi di crescita»

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Tutto quello che riguarda Empoli Football Club

Temi più discussi: Rivoluzione Empoli, esonerato Alessio Dionisi. Il nuovo allenatore è Fabio Caserta; Empoli Football Club ha dato vita alla Special Academy Una realtà per i ragazzi e le ragazze disabili voluta dall’ad Corsi. Il gioco alla base dell’inclusione. Spazi di crescita; Empoli, ufficiale l’esonero di Dionisi: il comunicato del club; Empoli, nuovo cambio in panchina: Caserta al posto di Dionisi.

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