Truffa del finto carabiniere colpo all’anziana e fuga | presi a Caserta con 100 grammi d’oro

Il furto ai danni di un’anziana a Caserta ha portato all’arresto di due uomini, coinvolti in una truffa con il trucco del falso carabiniere. I malviventi hanno approfittato della confusione per sottrarre 100 grammi d’oro, fingendo di essere ufficiali. La vittima, sorpresa durante la telefonata e l’incontro, ha consegnato loro il prezioso. I Carabinieri, intervenuti dopo la denuncia, hanno trovato i sospettati con la refurtiva e li hanno assicurati alla giustizia. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due uomini.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti dopo una segnalazione che ha permesso di bloccare i presunti autori poco dopo il colpo, recuperando l’intera refurtiva composta da monili in oro per circa 100 grammi. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero messo in atto il noto raggiro del “finto carabiniere”, riuscendo a introdursi nell’abitazione di una donna ultra 70enne residente a Caiazzo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oro Leggi anche: Truffa del finto nipote a un anziana: presi durante la fuga con gioielli per 17mila euro Leggi anche: Truffa del finto carabiniere. Raggirano un’anziana, prese durante la fuga Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Truffe del finto carabiniere a Cagliari e in Marmilla: due campani arrestati in un b&b a Oristano; Firenze. Truffa del finto carabiniere; Truffa contro gli anziani e lo stratagemma del finto Carabiniere: due arresti della Polizia di Stato; Pergine, sventata una truffa del finto carabiniere da 48.000 euro. Anziana truffata da finto carabiniere: 2 arresti. Recuperati 100 grammi di monili in oroCon artifizi e raggiri, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nell’abitazione dell’anziana, facendosi consegnare monili verosimilmente in oro per un peso complessivo di circa 100 grammi. Subito ... casertanews.it Truffano 82enne: 2 arresti. Ritrovati ori e orologi. Trucco del finto carabiniereSe non fosse che hanno provato a fare una truffa, sarebbe da sorridere a sentire il nome usato questa volta... Se non fosse che hanno provato a fare una truffa, sarebbe da sorridere a sentire il nome ... lanazione.it TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE, L’ANZIANA INCASTRA I BANDITI Coppia di truffatori si finge carabinieri per derubare un’anziana di oro e contanti. La donna però chiama la polizia che dopo un appostamento incastra i banditi che sono stati denunciati - facebook.com facebook Truffa del finto carabiniere a un'anziana, portati via 300mila euro x.com