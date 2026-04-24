Ancora una truffa del finto carabiniere in Ossola 21enne fermata in stazione con l' oro

Ancora un episodio di truffa nella zona dell’Ossola, dove una giovane donna di 21 anni è stata fermata in stazione con dell’oro. I carabinieri hanno denunciato la ragazza, originaria della Campania, per aver messo in atto un raggiro ai danni di un’anziana residente nella zona. La refurtiva è stata recuperata e la truffa è stata sventata.

Truffa sventata e refurtiva recuperata. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Domodossola hanno denunciato una donna di 21 anni, originaria della Campania, ritenuta responsabile di un raggiro ai danni di un'anziana residente nell'Ossola.Il tentativo di truffa al.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate "La sua auto è stata usata in una rapina in gioielleria": ancora una truffa del 'finto carabiniere'Continua l’impegno dei carabinieri di Ferrara nel contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di persone anziane. Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oroNel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nel segno di Rodari i bimbi di Preglia ottengono il massimo dei voti al talent del Vco; Incendio a Domodossola, fiamme e danni in una pizzeria; Serie D, girone A: Il Varese ritrova la vittoria superando 1-0 al Franco Ossola il Derthona, decide il gol di Tentoni; A Cittiglio la sicurezza si impara a scuola con i Vigili del Fuoco e il supporto del Trofeo Binda. L’Arma sventa a Domodossola la truffa del finto carabiniereA far scattare l’allarme è stato un giornalista, contattato nella mattinata da un falso carabiniere che gli prospettava il classico raggiro con la richiesta di consegnare monili a un emissario ... varesenews.it Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano VenetoNonostante le campagne informative da parte delle Forze dell'ordine, la truffa del finto incidente continua a mietere vittime anche in Veneto. E spesso, dietro gli autori materiali si nasconde una ... rainews.it Pazzesco già hanno chiuso lo spazio aereo in valle Ossola fino all'anno 2100! Ora anche questo in più per un mese non se ne può più! Se continua cosi smetto di volare,ti fanno passare la voglia e la passione! - facebook.com facebook