Ancora una truffa del finto carabiniere in Ossola 21enne fermata in stazione con l' oro

Da novaratoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un episodio di truffa nella zona dell’Ossola, dove una giovane donna di 21 anni è stata fermata in stazione con dell’oro. I carabinieri hanno denunciato la ragazza, originaria della Campania, per aver messo in atto un raggiro ai danni di un’anziana residente nella zona. La refurtiva è stata recuperata e la truffa è stata sventata.

Truffa sventata e refurtiva recuperata. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Domodossola hanno denunciato una donna di 21 anni, originaria della Campania, ritenuta responsabile di un raggiro ai danni di un'anziana residente nell'Ossola.Il tentativo di truffa al.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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