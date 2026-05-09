Il nuovo modello di smartwatch, chiamato Watch Fit 5, si adatta facilmente a diverse situazioni quotidiane, passando senza problemi dall’attività di trail running a incontri di lavoro. È stato presentato come un dispositivo versatile, in grado di accompagnare l’utente in vari contesti grazie a funzionalità specifiche. I prodotti disponibili sul sito di GQ Italia sono scelti indipendentemente dalla redazione, e l’acquisto attraverso i link affiliati può generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È impossibile, ormai, vivere senza smartwatch al polso. Lavora incessantemente, dal meeting delle 9 alla corsa delle 7 di sera, notte compresa con il monitoraggio del sonno. Huawei ha progettato la nuova serie Fit proprio intorno a questa continuità, a cominciare da un’estetica curata, ma non formale e un’impronta sportiva che rimane discreta. Il Watch Fit 5 non è un orologio “da ufficio”, ma non è nemmeno un dispositivo tecnico che si impone visivamente: sta nel mezzo, ed è lì che gioca la sua partita.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con il Watch Fit 5 passi dal trail running al business meeting in un attimo

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