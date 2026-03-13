Ex Comuni montani Il sindaco di Urbino scrive alla premier

Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni per esprimere le preoccupazioni dei comuni montani. Nel testo, il primo cittadino sottolinea le difficoltà delle comunità locali e chiede attenzione alle problematiche specifiche di queste aree. La comunicazione si rivolge direttamente alla premier, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi delle richieste.

"Non molliamo". Il sindaco Maurizio Gambini scrive una lettera alla premier Giorgia Meloni per chiedere un incontro con il governo: l’obiettivo è di rimettere in gioco i Comuni (29 nelle Marche, 346 in Italia) al momento esclusi dai benefici della nuova legge sulla montagna, entrata in vigore a febbraio. "Non molliamo" sono le parole che Gambini sta ripetendo a tutti gli esponenti del centrodestra nazionale, dal viceministro Antonio Tajani al capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Il sindaco di Urbino, già capofila della protesta dei 29 Comuni delle Marche, ora si sta mettendo alla testa delle 346 amministrazioni italiane. "Ho contattato diversi sindaci, dalla Campania alla Sardegna, tra le regioni più penalizzate, domani (oggi, ndr) ne chiamerò altri", dice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

