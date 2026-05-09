Compagnia dei Battilani ecco la targa commemorativa

A Firenze è stata installata una targa commemorativa dedicata alla Compagnia dei Battilani. La scritta si trova nella chiesa della compagnia, che fu fondata tra gli eredi dei Ciompi, i rivoltosi del XIV secolo. La targa riporta l’iscrizione che ricorda la storia e il ruolo della compagnia nel periodo medievale. L’installazione è avvenuta il 9 maggio 2026.

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Firenze, 9 maggio 2026 - “Chiesa della Compagnia dei Battilani. Tra gli eredi dei Ciompi, quelli del primo tumulto sociale, la rifondata compagnia ne fa memoria”: è il testo della targa apposta questa mattina, 9 maggio, nella sede storica della Compagnia dei Battilani in via delle Ruote 15-17, a Firenze. Alla cerimonia erano presenti l’assessora alla Toponomastica Caterina Biti, il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli e Stefano Cappelli, in ricordo di Fernando Crescioli. L’apposizione della targa in via delle Ruote fa seguito a una richiesta pervenuta all’Amministrazione dalla Rifondata Compagnia dei Battilani, e ad una successiva delibera della Giunta comunale dello scorso ottobre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Compagnia dei Battilani, ecco la targa commemorativa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: L'omaggio all’attore e regista Aldo Giuffré, la targa commemorativa|VIDEO Foglianise ricorda Massimo Maioli: targa commemorativa all’Eremo di San MicheleTempo di lettura: < 1 minutoDi Annalisa Papa Il 3 maggio, alle ore 17:30, presso l’Eremo di San Michele, si terrà una cerimonia in ricordo di Massimo...