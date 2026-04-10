L' omaggio all’attore e regista Aldo Giuffré la targa commemorativa|VIDEO

A Napoli, in via del Sole, è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata all’attore e regista Aldo Giuffré, nato nel 1924. La targa viene posizionata nel luogo di nascita dell’artista, rendendo omaggio alla sua carriera e al contributo culturale che ha dato alla città. L’evento è stato filmato e condiviso, sottolineando l’importanza della memoria collettiva nei confronti di Giuffré.

L'omaggio all’attore e regista Aldo Giuffré, nel luogo in cui nacque nel 1924. Da oggi in via del Sole c’è una targa in sua memoria, un tributo alla carriera e all’eredità culturale dell’artista, sempre vivo nella memoria collettiva dei napoletani.All'evento è intervenuta la vicesindaco e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli omaggia Aldo Giuffré: domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoriaIl Comune di Napoli celebra la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una... Dopo l’atto vandalico arriva la nuova targa commemorativa ai Martiri delle FoibeIeri la scoperta dal vile atto vandalico che ha distrutto la targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, simbolo delle vittime delle foibe e... Argomenti più discussi: Napoli omaggia Aldo Giuffré: domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoria; Napoli celebra Aldo Giuffré: domani l’apposizione di una targa in sua memoria; Aldo e Carlo Giuffrè? Divisi da Eduardo. Napoli omaggia Aldo Giuffré: domani la cerimonia di scoprimento della targa alla sua memoriaIl Comune di Napoli celebra la figura di Aldo Giuffré (1924-2010), protagonista assoluto del teatro e del cinema italiano, con l’apposizione di una targa commemorativa nel cuore della città. La ... napolitoday.it Il Comune di Napoli omaggia la figura di Aldo Giuffré con una targa commemorativa: i dettagli #Napoli - facebook.com facebook