Il 3 maggio alle 17:30, presso l’Eremo di San Michele, si svolgerà una cerimonia in memoria di Massimo Maioli, ex presidente della Pro Loco. Durante l’evento verrà scoperta una targa commemorativa in suo ricordo. La manifestazione è organizzata nel paese di Foglianise e rappresenta un momento per ricordare la figura di Maioli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Di Annalisa Papa Il 3 maggio, alle ore 17:30, presso l’Eremo di San Michele, si terrà una cerimonia in ricordo di Massimo Maioli, già Presidente della Pro Loco locale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Cum Grano Salis, prevede l’affissione di una targa commemorativa, accompagnata dalla benedizione del parroco Don Nicola Gagliarde. Un gesto che intende mantenere viva la memoria di un uomo che ha segnato profondamente la vita del paese con il suo impegno per la comunità. Nel ricordare Massimo, l’associazione ha voluto condividere parole che racchiudono il senso dell’iniziativa: “ Ci sono persone che non passano mai invano, ma lasciano tracce indelebili nel cuore di un paese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foglianise ricorda Massimo Maioli: targa commemorativa all’Eremo di San Michele

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