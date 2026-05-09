Como musica alta e schiamazzi notturni | sequestrati 10 grammi di marijuana
Nella notte a Como, la polizia di Stato è intervenuta in un appartamento di via Catenazzi a causa di musica alta e schiamazzi. Durante l’intervento, sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle persone coinvolte o alle cause del disturbo. La presenza delle forze dell’ordine si è resa necessaria per calmare la situazione e garantire la quiete pubblica.
Intervento della polizia di Stato nella notte in Como per schiamazzi e rumori molesti in un appartamento di via Catenazzi. Al termine del controllo, un uomo di 35 anni, nato in Germania e residente in città, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti a uso.🔗 Leggi su Quicomo.it
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