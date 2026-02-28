Due pacchi sospetti in un magazzino logistico | sequestrati dai carabinieri quasi 42 grammi di marijuana

I carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno sequestrato circa 42 grammi di marijuana in un magazzino logistico durante un intervento avvenuto il 27 febbraio. Nel corso dell'operazione, sono stati individuati e sequestrati due pacchi ritenuti sospetti, che sono stati sottoposti a sequestro dai militari. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’intervento.

La segnalazione è partita dal personale della struttura in via Emilia Pavese, la sostanza era già suddivisa in più dosi: indagini in corso Intervento dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza in un magazzino logistico, dove nel corso della giornata del 27 febbraio sono stati individuati due pacchi ritenuti sospetti. La segnalazione – fa sapere l’Arma - è partita dai responsabili della struttura, che hanno richiesto l’intervento della pattuglia dopo aver notato anomalie riconducibili a una possibile spedizione irregolare. Giunti sul posto, i militari hanno effettuato gli accertamenti e il controllo dei colli segnalati. All’interno dei pacchi è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in più dosi, per un peso complessivo di quasi 42 grammi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fugge dai Carabinieri a San Giovanni La Punta: arrestato 21enne con 100 grammi di marijuanaABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento in auto e arresto per resistenza e spaccio I Carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta (CT) hanno...

Pusher 43enne arrestato dai carabinieri, sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contantiTempo di lettura: < 1 minutoBlitz antidroga dei carabinieri a Ottaviano, nel Napoletano, che con i militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno...

Tutti gli aggiornamenti su Due pacchi.

Temi più discussi: La droga arriva via posta con la complicità di una postina, 5 condanne; Traffico di anabolizzanti, sgominata la rete: in due nei guai; Droga untracked tra i pacchi smistati ai clienti: un arresto e due chili di droga sotto sequestro.

Due pacchi sospetti in un magazzino logistico: sequestrati dai carabinieri quasi 42 grammi di marijuanaIntervento dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza in un magazzino logistico, dove nel corso della giornata del 27 febbraio sono stati individuati due pacchi ritenuti sospetti. La segnalazione – ... ilpiacenza.it

La maria viaggia col corriere logistico. Scoperto pacco con la droga nel magazzinoPacchi sospetti in un magazzino logistico: gazzella del Radiomobile dei carabinieri sequestra quasi 42 grammi di marijuana. La segnalazione è partita ... piacenzasera.it

Il governo aveva introdotto la tassa di due euro sui pacchi che arrivano da paesi fuori dall'Europa anche se non poteva, perché servivano soldi, e ora per cancellarla deve trovare quei soldi altrove: - facebook.com facebook