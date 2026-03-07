Colpo Champions del Como a Cagliari e Fabregas aggancia il 4° posto | decide una magia di Da Cunha

Il Como ha vinto 2-1 contro il Cagliari, con i gol di Baturina e Da Cunha, e ha conquistato tre punti importanti per la corsa alla Champions League. La partita si è decisa grazie a una giocata di Da Cunha, che ha portato alla vittoria della squadra ospite. Cagliari e Como si sono affrontate in una sfida decisiva per la classifica.

Il Como espugna Cagliari 2-1 grazie ai gol di Baturina e Da Cunha, conquistando 3 punti pesanti in chiave Champions League. La squadra di Fabregas sale momentaneamente al quarto posto, agganciando la Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pagelle Cagliari-Como 1-2, i voti: Da Cunha sontuoso, continua il sogno Champions per FabregasContinua a volare in classifica il Como di Fabregas che, grazie alla vittoria in casa del Cagliari, tiene vive le speranze di conquistare un posto... Leggi anche: Como-Udinese 1-0, un rigore di Da Cunha alimenta il sogno europeo di Fabregas Tutto quello che riguarda Colpo Champions del. Temi più discussi: Atalanta, Krstovi? e la paura in Champions: il taglio alla testa dopo il colpo in faccia; Juventus, 4 rimpianti da Champions: dal Villareal a Istanbul; Champions, colpo al quinto set di Trento a Varsavia: super Faure. Quarti più vicini; Milan, colpo Karetsas: il piano di Moncada per il nuovo mago della trequarti. Colpo gobbo del Como: la Juve in crisi si arrende alla banda FabregasLe reti di Vojvoda e Caqueret decidono la sfida dello Stadium a favore dei lariani che non risentono dell’assenza di Nico Paz e si inseriscono nella lotta per la Champions League ... ilgiorno.it Il giorno storico del Como, Fabregas: Abbiamo vinto contro il ‘Real Madrid d’Italia’. Sulla Champions…Il Como ha fatto il colpo grosso all’Allianz Stadium e si è preso tre punti che pesano come un macigno nella lotta per l’Europa (qui la cronaca). I lariani hanno giocato una partita da squadra matura ... comozero.it In un colpo solo il Napoli vince 2 a 1, continua a restare saldo in zona Champions e ritrova dopo mesi Anguissa e De Bruyne In un ‘Maradona’ quasi esaurito, che applaude Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, e che canta la sua “ - facebook.com facebook