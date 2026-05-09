commerz cede ma serve il premio

L’istituto bancario tedesco annuncia la riduzione di 3.000 posti di lavoro e il piano di sviluppo autonomo. Dopo aver comunicato questa decisione, rivela di essere disponibile a confrontarsi con l’istituto concorrente, anche se mantiene delle condizioni da discutere. La notizia si inserisce in un quadro di ristrutturazione del settore bancario europeo, caratterizzato da adattamenti e negoziazioni tra le parti coinvolte.

L’istituto tedesco taglia 3.000 posti di lavoro e traccia un percorso di crescita autonoma. Poi svela il bluff: siamo aperti al dialogo con Unicredit però abbiamo le nostre richieste. Commerzbank chiude un trimestre record, alza l’asticella delle previsioni, continua a sforbiciare organici e si infila sempre più a fondo nell’intelligenza artificiale. Il tutto mentre, sullo sfondo, la partita con UniCredit resta aperta, e tutt’altro che diplomatica. I numeri, almeno quelli, parlano da soli. Il primo trimestre dell’istituto tedesco si chiude con risultati record: utile operativo in crescita dell’11% a 1,4 miliardi di euro, utile netto a 913 milioni (+9%).🔗 Leggi su Laverita.info

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