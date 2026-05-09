Una disputa tra due grandi banche europee si svela attraverso le critiche rivolte da un dirigente di una delle due istituzioni al piano strategico dell’avversaria. La discussione riguarda le mosse di mercato e le operazioni di integrazione tra le due realtà finanziarie, con dichiarazioni che evidenziano tensioni e divergenze di opinione sulla direzione da seguire. Nel frattempo, un’altra banca italiana ha annunciato risultati record nel primo trimestre, senza tuttavia pianificare acquisizioni nel settore.

di Antonio Troise MILANO Un trimestre d’oro per Intesa Sanpaolo, il migliore di sempre. Numeri che, tuttavia, non preludono a una discesa in campo del gruppo sul fronte del risiko bancario italiano. Lo chiarisce, senza mezzi termini, il ceo dell’istituto, Carlo Messina, presente alla conference call con gli analisti finanziari nonostante il grave lutto per la perdita della madre. "I limiti antitrust ci impediscono qualsiasi ulteriore acquisizione sia nel settore bancario sia in quello assicurativo", ha detto rispondendo a una domanda sui rumors relativi a un eventuale intervento del gruppo in Generali. Un capitolo, ha ribadito, "che può essere considerato da altri ma non da noi".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Duello Unicredit-Commerz. Orlopp attacca il piano

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Unicredit punta a Commerz: piano Orcel da 6 miliardi di profittiL’amministratore delegato di Unicredit, Orcel, ha delineato le prospettive strategiche legate all’integrazione con Commerz, prevedendo che la fusione...

Commerzbank: 3.000 tagli al personale e Orlopp contro Unicredit? Punti chiave Perché la proposta di Unicredit è considerata insufficiente da Commerzbank? Come influenzeranno i nuovi licenziamenti la capacità...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Unicredit, il duello in Germania per Commerzbank: chi è la manager tedesca che frena la corsa di Orcel; Duello Unicredit-Commerz. Orlopp attacca il piano.

Duello Unicredit-Commerz. Orlopp attacca il pianoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Commerzbank, altri tremila tagli. Orlopp torna all’attacco: Unicredit ci sta screditandoLa top manager tedesca ha allegato ai conti una nota per gli investitori in cui risponde punto su punto alle critiche formulate nelle scorse ... repubblica.it