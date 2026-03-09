Il Club Arezzo disputa una partita di Serie B contro Camaiore e, nonostante si impegni, finisce per perdere. La squadra affronta la trasferta con determinazione, ma alla fine non riesce a evitare la sconfitta. La partita si svolge oggi e vede le due formazioni confrontarsi sul campo, con il risultato che premia i padroni di casa.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore. Trasferta difficile ma ricca di segnali positivi per il Club Arezzo, che sul campo della UPC SDH Volley Camaiore lotta con determinazione ma esce sconfitto per 3-0 al termine di una gara combattuta, soprattutto nel secondo set. Al Palasport di Camaior e, la formazione aretina ha affrontato una delle squadre più attrezzate del campionato mostrando carattere e qualità nonostante diverse assenze importanti. I padroni di casa hanno fatto valere la propria solidità nei momenti decisivi dei set, ma il Club Arezzo è rimasto in partita a lungo, mettendo in difficoltà gli avversari soprattutto nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore

Articoli correlati

Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroCOPERTINOMELENDUGNO - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si...

Serie B Nazionale. Loreto lotta ma cede a Piombino73 LORETO 66 SOLBAT GOLFO : Giunta 8, Ammannato 6, Campori 5, Raivio 13, Ianuále 12, Forti 6, Ferraresi 9, Menconi 3, Fabiani 11, Pipitone 0.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Club Arezzo

Temi più discussi: UPC SDH torna al PalaCamaiore dopo due mesi contro Arezzo; Marzolla (Altotevere): Tenevamo molto al terzo posto; Marzolla trascina l’Altotevere al terzo posto nel girone A3; Maury’s Com Cavi Tuscania ad Assisi con Sir Its Umbria Academy.

Volley Serie B maschile, impresa Arezzo: prima storica vittoria a CecinaArezzo, 2 novembre 2025 – Serie B maschile di volley, il 1° novembre 2025 resterà una data da incorniciare per il Club Arezzo ASD: la formazione amaranto conquista la prima vittoria della sua storia ... lanazione.it

Volley, trasferta amara per l’Arezzo: a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco LupiArezzo, 19 gennaio 2026 – Volley, trasferta amara per l’Arezzo: a Santa Croce finisce 3-1 per la Codyeco Lupi. Trasferta negativa per il Club Arezzo, che esce sconfitto dal Palazzetto dello Sport G. lanazione.it

VITTORIA !!! Le #Botoline @gimet.brass Club Arezzo conquistano il match con @polisportiva_savinese per 3-1 in trasferta nel campionato di Terza Divisione !!! #GoBotoline #ClubArezzo #NeroAmaranto - facebook.com facebook