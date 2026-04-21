Il sindaco di Ferrara ha commentato gli eventi culturali organizzati nella sua città, affermando che non si può parlare di un vero miracolo. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a un confronto con le iniziative promosse nella città di Genova, guidata dal sindaco Silvia Salis. Fabbri ha evidenziato come le manifestazioni ferraresi siano differenti rispetto a quelle di altre città, sottolineando alcuni aspetti pratici e organizzativi.

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha commentato l’iniziativa della sindaca Silvia Salis a Genova e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Parlando del concerto di musica techno organizzato dall’amministrazione comunale di Genova, Fabbri ha detto che quel tipo di eventi si tiene da anni a Ferrara, ma che non hanno mai avuto la stessa risonanza mediatica, forse perché lui non fa parte “della casta della sinistra”. Le parole di Alan Fabbri sulla sindaca di Genova Silvia Salis Il tema della risonanza mediatica dell’evento di Genova L’affondo di Fabbri a Salis: “Non faccio parte della casta di sinistra” Le parole di Alan Fabbri sulla sindaca di Genova Silvia Salis Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri è stato intervistato da Radio Radio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Silvia Salis sindaca di Genova attaccata da Alan Fabbri sindaco di Ferrara, "non ha fatto un miracolo"

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Va bene, pietà, abbiamo capito che Silvia Salis non escluderebbe di candidarsi contro Meloni, se proprio non ci fosse altra soluzione. Adesso possiamo, per favore, sapere che idea di mondo ha questa donna e cos’ha fatto di male per piacere così tanto alla g x.com