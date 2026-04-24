Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha superato Benjamin Bonzi e avanzato al terzo turno. Nel frattempo, sono state eliminate altre due teste di serie: Shelton e Diallo, che non sono più in gara. Anche Musetti ha mostrato interesse, rimanendo nel torneo e coinvolto nelle prossime sfide. La competizione prosegue con diversi giocatori ancora in corsa, mentre altri hanno lasciato il torneo.

Jannik Sinner, faticando non poco, ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi e ha avuto accesso al terzo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica il n.1 del mondo è stato costretto a una rimonta, dopo aver perso il primo set al tie-break sullo score di 7-6 (6). Da campione, l’azzurro ha prevalso nelle restanti frazioni per 6-1 6-4. Un cammino su cui Jannik non incontrerà rivali che si pensava potessero dargli qualche problema alla vigilia. Il riferimento è al canadese Gabriel Diallo e all’americano Ben Shelton. Diallo (n.32 del seeding) è stato costretto al ritiro contro il danese Elmer Møller sullo score di 7-5 3-3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Shelton e Diallo. Anche Musetti interessato

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