Combattere la siccità partendo dai territori | ad Ancona il lancio del progetto europeo Primes-Adrion

A Ancona è stato presentato il progetto europeo Primes-Adrion, dedicato a contrastare la siccità attraverso interventi sui territori. La scarsità d’acqua, che negli ultimi tempi si è manifestata con maggiore frequenza, viene affrontata con iniziative mirate a migliorare la gestione delle risorse idriche. L’obiettivo è sviluppare soluzioni a lungo termine per ridurre gli effetti della mancanza d’acqua nelle aree interessate.

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