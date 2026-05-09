Combattere la siccità partendo dai territori | ad Ancona il lancio del progetto europeo Primes-Adrion

Da anconatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona è stato presentato il progetto europeo Primes-Adrion, dedicato a contrastare la siccità attraverso interventi sui territori. La scarsità d’acqua, che negli ultimi tempi si è manifestata con maggiore frequenza, viene affrontata con iniziative mirate a migliorare la gestione delle risorse idriche. L’obiettivo è sviluppare soluzioni a lungo termine per ridurre gli effetti della mancanza d’acqua nelle aree interessate.

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ANCONA – La siccità non è più un’emergenza occasionale, ma un rischio con cui fare i conti in modo strutturale. La risposta, però, non può essere solo tecnica o affidata alle reti e alle infrastrutture: deve partire dalle comunità. È questo il messaggio emerso dall’evento di lancio del progetto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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