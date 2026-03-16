A Casapesenna, nella sala consiliare del municipio, si è tenuto il lancio del progetto ‘Omnia Rerum’, una scuola dedicata all’impegno sociale e politico rivolta alle giovani generazioni. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e giovani interessati a partecipare alle attività previste dal percorso formativo. La presentazione si è concentrata sulla finalità di promuovere il coinvolgimento civico tra i partecipanti.

Ha avuto luogo presso la sala consiliare del comune di Casapesenna il lancio del progetto 'Omnia Rerum', la nuova scuola di impegno sociale e politico dedicata alle giovani generazioni. L’evento promosso da “Nuntiare” e “Generazione Progresso”, ha chiamato a raccolta istituzioni e rappresentanti di associazioni e Forum giovanili dell'Agro Aversano. Si è parlato di sfide concrete per il futuro e del ruolo che dovrebbero avere i forum e quindi i giovani nei comuni e in chiave regionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Omnia Rerum”, a Casapesenna il lancio del progetto nell’agro aversano

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