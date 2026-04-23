Livorno carabiniere fuori servizio salva la vita a un anziano colto da malore in piazza Magenta

A Livorno, un carabiniere fuori servizio ha prestato soccorso a un anziano che si era accasciato in piazza Magenta a causa di un malore. Immediatamente ha iniziato le manovre di rianimazione mentre erano in attesa dei soccorsi. L'uomo conosceva l’anziano e, senza esitazione, ha agito per cercare di salvarne la vita. La scena si è svolta in un luogo pubblico, con il pronto intervento del militare che ha messo in atto le prime cure.

Quando ha visto il suo conoscente cadere a terra a causa di un malore non ci ha pensato due volte e ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Un intervento decisivo che ha salvato la vita al 70enne, trasportato poi in ospedale per gli accertamenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Ha un malore in strada: carabiniere fuori servizio gli salva la vitaLivorno, 23 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile, un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita a un anziano privo di... Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vitaUn uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Carabiniere scopre 2,5 milioni di euro di droga a Roma: Avevo finito il turno, ma qualcosa mi ha insospettito; Truffa del falso Carabiniere, arrestato 30 enne campano con 40 mila euro di gioielli; Rapinatori mascherati da attori si barricano in una banca e poi scappano: i carabinieri liberano gli ostaggi. Ha un malore in strada: carabiniere fuori servizio gli salva la vitaLivorno, il militare a spasso con il proprio cane in piazza Magenta ha prestato soccorso a un uomo privo di conoscenza. Praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza ... lanazione.it Livorno, anziano colto da malore: salvato da un carabiniereL'anziano stava portando a spasso il cane. Decisivo l'intervento del militare che ha prestato immediato soccorso. gonews.it - "DIARIO DI BORDO" IL RAPPORTO DI LIBERA CONTRO LE MAFIE- FOCUS SUL PORTO DI LIVORNO - Leggi l'articolo: https://toscana.news-24.it/2026/04/23/rapporto-di-libera-contro-le-mafie-focus-sul-porto-di-livorno/fbclid=IwVERDUARWqKxleHRuA2 - facebook.com facebook TRAFFICO REGOLARE In #A12, sulla diramazione per Livorno, code RISOLTE in uscita a Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com