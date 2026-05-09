Colto da malore nella notte carabiniere muore all' arrivo in ospedale | aveva solo 47 anni
Un carabiniere di 47 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante la notte. L’episodio si è verificato a Nocera Inferiore, dove l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. La vittima, originaria di Foggia, era in servizio presso la Banca d’Italia a Bologna. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore che ha portato alla sua morte.
Carabiniere foggiano avverte un malore nella notte e muore all'arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta a Nocera Inferiore: la vittima è il 47enne Francesco Perrotta, appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Banca d’Italia a Bologna.La corsa in ospedaleCome riporta SalernoToday.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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