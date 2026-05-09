Colto da malore nella notte carabiniere muore all' arrivo in ospedale | aveva solo 47 anni

Un carabiniere di 47 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante la notte. L’episodio si è verificato a Nocera Inferiore, dove l’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. La vittima, originaria di Foggia, era in servizio presso la Banca d’Italia a Bologna. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore che ha portato alla sua morte.

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Carabiniere foggiano avverte un malore nella notte e muore all'arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta a Nocera Inferiore: la vittima è il 47enne Francesco Perrotta, appuntato dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Banca d’Italia a Bologna.La corsa in ospedaleCome riporta SalernoToday.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Colto da malore nella notte: carabiniere muore poco dopo l'arrivo in ospedaleÈ morto nella notte un appuntato dei carabinieri di 47 anni, Francesco Perrotta, deceduto dopo un improvviso malore accusato nella sua abitazione di... Corsa in Ospedale dopo il malore, muore Carabiniere di 47 anni in CampaniaProfondo cordoglio a Nocera Inferiore per la scomparsa di Francesco Perrotta, una notizia che ha colpito duramente anche l’ambiente dell’Arma dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia; Lutto nel mondo del motociclismo: colto da malore, muore in Sicilia il pilota Stefano Torrini; Colto da malore durante una gara di enduro a Palermo: è morto Stefano Torrini, 68 anni; Colto da malore improvviso: 48enne elitrasportato d'urgenza al Ruggi. Litiga con due giovani che gli danno del 'guerrafondaio', alpino colto da maloreUn alpino di 61 anni è finito in ospedale questa notte dopo una lite con due ragazzi. L'uomo, 61 anni, era con un altro alpino nella cittadella di Brignole. Sono stati raggiunti da una coppia di giova ... msn.com Isso, colto da malore in un’azienda. Muore 56enneUn uomo di 56 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre lavorava in un’azienda chimica di via Cascina Secchi a Isso, nella serata di martedì 30 dicembre. L’allarme è stato lanciato da un ... ecodibergamo.it L’idea di fondo, profondamente elitaria, è che il cinema alto, colto, impegnato (dalla parte giusta, insomma) non può essere capito dal pubblico, composto da gente buzzurra e ignorante che ama i cinepanettoni e premia chi è asservito al potere ed è schiavo d x.com