Coltelli nascosti in una siepe del parco | interviene la polizia
Oggi pomeriggio, un cittadino che si trovava nel parco Falcone ha scoperto due coltelli da cucina nascosti tra le foglie di una siepe. La polizia è intervenuta sul posto per verificare la situazione. La zona è stata delimitata per accertamenti e la rimozione degli oggetti trovati. Nessuno è stato ancora identificato in relazione a quanto accaduto.
Due coltelli da cucina trovati in mezzo a una siepe del parco Falcone. È accaduto oggi pomeriggio e a fare la scoperta è stato un cittadino che si trovava all’interno dell’area verde.Un ragazzo ha trovato due coltelli da cucina nascosti nella siepe, insieme a uno zaino e ad alcuni vestiti.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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