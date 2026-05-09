Coltelli nascosti in una siepe del parco | interviene la polizia

Oggi pomeriggio, un cittadino che si trovava nel parco Falcone ha scoperto due coltelli da cucina nascosti tra le foglie di una siepe. La polizia è intervenuta sul posto per verificare la situazione. La zona è stata delimitata per accertamenti e la rimozione degli oggetti trovati. Nessuno è stato ancora identificato in relazione a quanto accaduto.

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