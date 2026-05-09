Coltellaccio puntato al petto in via Empedocle | pensionato rapinato

Un pensionato è stato vittima di una rapina in via Empedocle, dove un uomo armato di coltello lo ha minacciato al petto. Il malvivente ha obbligato l’uomo a consegnare il telefonino e il portafogli, prima di allontanarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le indagini e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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