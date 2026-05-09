Coltellaccio puntato al petto in via Empedocle | pensionato rapinato
Un pensionato è stato vittima di una rapina in via Empedocle, dove un uomo armato di coltello lo ha minacciato al petto. Il malvivente ha obbligato l’uomo a consegnare il telefonino e il portafogli, prima di allontanarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le indagini e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
Minacciato con un coltello e costretto a consegnare nelle mani di un balordo il telefonino e il portafogli. Nuova rapina nel centro di Agrigento, in via Empedocle questa volta. Ad essere preso di mira un pensionato settantottenne. L'uomo, giovedì sera, stava percorrendo la via Empedocle quando.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Ha puntato un coltellaccio al fianco dell'ex moglie": 41enne arrestato per maltrattamenti
Leggi anche: Rapina nel cuore della notte, il racconto choc: "Mi hanno puntato un coltello al petto"