Coltellaccio puntato al petto in via Empedocle | pensionato rapinato

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pensionato è stato vittima di una rapina in via Empedocle, dove un uomo armato di coltello lo ha minacciato al petto. Il malvivente ha obbligato l’uomo a consegnare il telefonino e il portafogli, prima di allontanarsi rapidamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per le indagini e i rilievi del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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Minacciato con un coltello e costretto a consegnare nelle mani di un balordo il telefonino e il portafogli. Nuova rapina nel centro di Agrigento, in via Empedocle questa volta. Ad essere preso di mira un pensionato settantottenne. L'uomo, giovedì sera, stava percorrendo la via Empedocle quando.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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