Ha puntato un coltellaccio al fianco dell' ex moglie | 41enne arrestato per maltrattamenti

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver puntato un coltellaccio al fianco dell'ex moglie. Secondo le ricostruzioni, avrebbe continuato a minacciare, ingiuriare e maltrattare la donna anche dopo la fine della relazione, spesso utilizzando armi durante le sue intimidazioni. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito alle denunce della vittima.

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. Quotidianamente avrebbe ingiuriato, minacciato, anche utilizzando armi, e maltrattato l'ex moglie. Ha 41 anni il menfitano arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere siglata dal tribunale di Sciacca. L'uomo, stando all'accusa formalizzata a suo carico, avrebbe sistematicamente seguito l'ex moglie e l'avrebbe aggredita, in più circostanze, con calci e pugni. In un'occasione, l'avrebbe pure minacciata puntandole al fianco un coltellaccio. La Procura ha chiesto e ottenuto l'arresto per il pericolo di reiterazione dei reati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

