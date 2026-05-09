Colta da malore nell' area di servizio 35enne trasportata in ospedale

Una donna di 35 anni si è sentita male mentre si trovava in un'area di servizio e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Dopo aver accusato un malore, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. L'incidente si è verificato mentre la donna si stava preparando a riprendere il viaggio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza.

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ANCONA – Si era fermata nell’area di servizio per un sosta, accusando un malore al momento di rimettersi in marcia. Attimi di paura nei pressi della variante lungo la Strada Statale 16 per una 35enne, che dopo essere entrata al bar si è sentita male qualche istante prima di proseguire il suo.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Donna colta da malore alla Fiera, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedaleANCONA – Intervento della Croce Gialla nella serata di ieri durante la Fiera per una donna che ha accusato un malore in piazza Kennedy. Leggi anche: Malore in vasca mentre nuota: 50enne soccorsa dal bagnino e trasportata in ospedale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia; Una donna colta da malore e un’altra ferita al volto dopo aver urtato un palo: entrambe all'ospedale; Colta da malore in casa, la maestra Umberta Donati muore in ambulanza durante la corsa verso l'ospedale. Viveva a Camporotondo di Fiastrone; Donna colta da malore alla Fiera, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. Roma, rapina con pistola in gioielleria a via Sicilia: la proprietaria colta da malore. Caccia a due banditiPaura al quartiere Pinciano sabato mattina. I due ladri dopo essersi fatti consegnare i gioielli dalla proprietaria hanno tentato la fuga con un motorino che non è partito, quindi hanno proseguito a p ... roma.corriere.it Litiga con due giovani che gli danno del 'guerrafondaio', alpino colto da maloreL'uomo, 61 anni, era con un altro alpino nella cittadella di Brignole. ansa.it Teresina del mio cuore, sei colta come la Kikkina lei si vanta di essere una psicologa e fa pipponi isterici su Can soprattutto quando si fidanza...tu cosa vanti Prendi tanta rabbia perché mi sto godendo il karma da gennaio 2021 Oh canim, non ho intenzione x.com