Colpo in tabaccheria rubano più di 100 Gratta e Vinci e scappano in auto | quattro arrestati a Lauriano
Quattro persone sono state arrestate a Lauriano dopo aver rubato 127 Gratta e Vinci in una tabaccheria di Robella d’Asti. I sospetti sono fuggiti a bordo di un’auto con targa francese e non si sono fermati all’alt dei carabinieri. L’auto è stata successivamente intercettata e fermata dai militari a Lauriano. I quattro sono stati portati in caserma per accertamenti.
Rubano 127 Gratta e Vinci in una tabaccheria di Robella d’Asti, fuggono su un’auto con targa francese, non si fermano all’alt e alla fine vengono bloccati a Lauriano dai carabinieri di Casalborgone. Così è finita la corsa di quattro uomini, tutti georgiani tra i 35 e i 58 anni, nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gratta e Vinci milionario a Modena, vinti in tabaccheria 5 milioni
Entra in tabaccheria per caso e vince 2 milioni al Gratta e VinciA Veggiano un uomo vince due milioni al Gratta e Vinci con una giocata da 10 euro, lasciando incredulità e stupore tra i residenti del paese.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Colpo dei ladri in tabaccheria, ma tutti i prodotti rubati vengono trovati dopo pochi giorni a casa di un ragazzo; Gratta e vinci, 30enne di passaggio fa il colpo da 2 milioni di euro. Tremava e piangeva: la fortuna bacia Veggiano; Gratta e vinci, 30enne di passaggio fa il colpo da 2 milioni di euro. Tremava e piangeva.
Colpo in tabaccheria, rubano più di 100 Gratta e Vinci e scappano in auto: quattro arrestati a LaurianoRubano 127 Gratta e Vinci in una tabaccheria di Robella d’Asti, fuggono su un’auto con targa francese, non si fermano all’alt e alla fine vengono bloccati a Lauriano dai carabinieri di Casalborgone. torinotoday.it
Colpo lampo in tabaccheria: in 80 secondi rubano tuttoI quattro malviventi, probabilmente membri di una banda ben organizzata, sono entrati in azione dopo le due della notte fra domenica e lunedì, con arnesi da scasso, volto coperto da passamontagna e ... ilrestodelcarlino.it
Batti un colpo se pensi che il Milan sia più grande e importante di ogni giocatore o dirigente facebook
#Milan- #Goretzka, colpo pronto, ma tutto dipende da un solo risultato: le ultime notizie #SempreMilan #calciomercato x.com
Tommy O'Brien colpo grosso su Tomás Albornoz reddit