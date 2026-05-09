Colpo in tabaccheria rubano più di 100 Gratta e Vinci e scappano in auto | quattro arrestati a Lauriano

Quattro persone sono state arrestate a Lauriano dopo aver rubato 127 Gratta e Vinci in una tabaccheria di Robella d’Asti. I sospetti sono fuggiti a bordo di un’auto con targa francese e non si sono fermati all’alt dei carabinieri. L’auto è stata successivamente intercettata e fermata dai militari a Lauriano. I quattro sono stati portati in caserma per accertamenti.

Rubano 127 Gratta e Vinci in una tabaccheria di Robella d’Asti, fuggono su un’auto con targa francese, non si fermano all’alt e alla fine vengono bloccati a Lauriano dai carabinieri di Casalborgone. Così è finita la corsa di quattro uomini, tutti georgiani tra i 35 e i 58 anni, nel pomeriggio di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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