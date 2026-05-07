Entra in tabaccheria per caso e vince 2 milioni al Gratta e Vinci

Da novella2000.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Veggiano ha vinto due milioni di euro giocando 10 euro al Gratta e Vinci in una tabaccheria del paese. La vincita è avvenuta per caso, suscitando sorpresa tra i residenti. La notizia ha fatto velocemente il giro del piccolo centro, dove l’evento ha attirato l’attenzione di molti. Nessun dettaglio è stato ancora rivelato sulle modalità di gioco o sull’identità del vincitore.

A Veggiano un uomo vince due milioni al Gratta e Vinci con una giocata da 10 euro, lasciando incredulità e stupore tra i residenti del paese. Un episodio di fortuna straordinaria ha attirato l’attenzione nel Padovano, dove un uomo ha vinto due milioni al gratta e vinci con un biglietto da soli 10 euro, trasformando una giocata casuale in una somma capace di cambiare la vita. La vicenda, avvenuta a Veggiano, ha rapidamente fatto il giro della zona, riaccendendo la curiosità sulle grandi vincite improvvise e sul loro impatto nei piccoli centri. La fortuna torna a fare tappa in Veneto e questa volta il colpo milionario arriva da Veggiano, in provincia di Padova.🔗 Leggi su Novella2000.it

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