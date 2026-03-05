Gratta e Vinci milionario a Modena vinti in tabaccheria 5 milioni

A Modena, nei giorni scorsi, una giocata al Gratta e Vinci ha portato alla vincita di 5 milioni di euro in una tabaccheria della città. La vincita segue un episodio simile avvenuto a Vignola alcuni mesi fa, confermando ancora una volta la fortuna di alcuni scommettitori modenesi. La notizia si aggiunge alle recenti occasioni di grandi vincite nel territorio.

Vincita record con il tagliando "Maxi Miliardario New" in via Giardini. Le possibilità erano una su 12,4 milioni di biglietti Un'altra giocata fortunata nel modenese. Dopo quanto accaduto a Vignola qualche mese fa, nei giorni scorsi a Modena città è stata realizzata una vincita da 5.000.000 euro grazie al Gratta e Vinci "Maxi Miliardario New", uno dei biglietti più popolari tra quelli della famiglia dei Miliardari. Il tagliando fortunato – riporta l'Agenzia Agimeg – è stato acquistato presso il punto vendita situato in via Pietro Giardini 9, nel comune di Modena. Il fortunato giocatore modenese è riuscito a centrare il premio più alto previsto dal tagliando: si tratta di una delle vincite più rilevanti registrate nelle ultime settimane con i Gratta e Vinci. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Gratta e Vinci, fuochi d’artificio a Tarquinia ed Acilia: vinti 7 milioni di euro in totaleDopo la Lotteria Italia, Il Lazio si conferma assoluto protagonista di questo avvio di 2026 sul fronte delle vincite milionarie Roma, 8 gennaio 2026...

Maxi colpo in tabaccheria, rubati gratta & vinci per 3mila euroUn colpo studiato a freddo, consumato con rapidità e audacia, ha scosso la tranquillità di Sandigliano, in provincia di Biella.

Una raccolta di contenuti su Gratta e Vinci milionario a Modena....

Temi più discussi: ? Un altro jackpot bresciano: vinti 500.000 euro in tabaccheria; Super colpo da 5 milioni a Samarate col Gratta e Vinci; Quei venti euro che ti cambiano la vita; Con il Million Day vinto un milione di euro a Palazzolo.

Gratta e Vinci, in Lombardia il primo milionario di febbraio grazie al tagliando Edizione speciale VIPÈ la Lombardia a festeggiare il primo milionario di febbraio con il Gratta e Vinci. La vincita è stata centrata a Segrate, in provincia di Milano, presso la ricevitoria di via Monzese 76. Il fortunato ... ilmattino.it

I 5 milioni al Gratta e Vinci a uno straniero di mezza età?. Le voci si fanno insistentiC’è un’indiscrezione che circola riguardo al neo milionario che ha acquistato il Gratta&Vinci da 5 milioni di euro al ‘Bar Sogno’, si tratterebbe di un uomo di mezza età di origine asiatica. Nei primi ... ilrestodelcarlino.it

Valderice, vinti 500 mila euro con un gratta e vinci alla Cartomania #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook