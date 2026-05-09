Colpo esploso davanti ad un ristorante a Salerno | indagano i carabinieri

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri a Salerno, in via Roma, si è verificato un episodio in cui alcuni giovani hanno esploso un colpo d’arma davanti a un ristorante e sono subito fuggiti a piedi. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di identificare i responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non si segnalano feriti o danni a proprietà. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di sorveglianza.

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Attimi di tensione nella serata di ieri in via Roma, a Salerno, dove alcuni giovani avrebbero esploso un colpo d’arma davanti ad un’attività di ristorazione per poi fuggire rapidamente a piedi. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Salerno, impegnati a ricostruire.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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