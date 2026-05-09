Colpo esploso davanti ad un ristorante a Salerno | indagano i carabinieri

Nella serata di ieri a Salerno, in via Roma, si è verificato un episodio in cui alcuni giovani hanno esploso un colpo d’arma davanti a un ristorante e sono subito fuggiti a piedi. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di identificare i responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non si segnalano feriti o danni a proprietà. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di sorveglianza.

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Attimi di tensione nella serata di ieri in via Roma, a Salerno, dove alcuni giovani avrebbero esploso un colpo d’arma davanti ad un’attività di ristorazione per poi fuggire rapidamente a piedi. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Salerno, impegnati a ricostruire.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Due ordigni esplosi davanti al bar, indagano i carabinieri Mugnano, 34enne ferito da un colpo di pistola: indagano i carabinieriTempo di lettura: < 1 minutoPaura nel pomeriggio di ieri a Mugnano di Napoli, dove un 34enne napoletano è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: Sgomenti; Roma, la faida che ha insanguinato la città: cinque attentati in una settimana. Il boss: Comando io, a questi gli spariamo; Omicidio Nigro, processo con rito abbreviato per Michele Caforio; Sparatoria davanti una barberia di San Cristoforo: arrestato il nipote del boss Cappello. L’accusa è quella di aver esploso un colpo di pistola a piombini che ha ferito due militanti dell’Anpi nei pressi del parco Schuster x.com