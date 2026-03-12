Due ordigni esplosi davanti al bar indagano i carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì, due ordigni sono stati fatti esplodere davanti a un bar di via Matteotti a Cesa. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La zona è stata isolata durante le operazioni di rilievo, mentre le forze dell’ordine raccolgono testimonianze e analizzano i reperti sul luogo dell'esplosione.

L'episodio avvenuto nella notte in via Matteotti. Sindaco e consiglieri nel locale: "Vicini a chi subisce atti del genere" La stagione delle ‘bombe’ nell’agro aversano sembra ancora non essere finita. Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, due ordigni sono stati fatti esplodere davanti a un bar di via Matteotti a Cesa. Ingenti i danni, con la serranda squarciata e i vetri andati in frantumi. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per capire l’origine e la natura dell’attentato. A raccontare l’incubo vissuto da tanti residenti è stato il sindaco Enzo Guida: “Qualche mamma mi ha scritto che i bambini si sono svegliati terrorizzati”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Salento, ordigno davanti a un negozio di fiori a MatinoA Matino un ordigno non esploso e un principio di incendio davanti a un negozio di fiori attivano le indagini dei carabinieri. trmtv.it

