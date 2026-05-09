Colpo esploso davanti a un ristorante a Salerno | indagano i carabinieri

Nella serata di ieri, in via Roma a Salerno, alcuni giovani hanno sparato un colpo d’arma davanti a un ristorante prima di scappare a piedi. I carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire l’accaduto. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni, e sul luogo sono intervenuti i militari per i rilievi. La zona è stata messa sotto osservazione per ricostruire quanto successo.

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Attimi di tensione nella serata di ieri in via Roma, a Salerno, dove alcuni giovani avrebbero esploso un colpo d’arma davanti ad un’attività di ristorazione per poi fuggire rapidamente a piedi. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Salerno, impegnati a ricostruire.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Colpo esploso davanti ad un ristorante a Salerno: indagano i carabinieriAttimi di tensione nella serata di ieri in via Roma, a Salerno, dove alcuni giovani avrebbero esploso un colpo d’arma davanti ad un’attività di... Leggi anche: Due ordigni esplosi davanti al bar, indagano i carabinieri Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: Sgomenti; Lite tra fratelli sull'eredità con sparo: la procura dispone il giudizio immediato; Sparatoria davanti una barberia di San Cristoforo: arrestato il nipote del boss Cappello; Omicidio Nigro, processo con rito abbreviato per Michele Caforio. Omicidio Fabio Ascione: il colpo fu esploso a bruciapeloOmicidio di Fabio Ascione a Ponticelli: la perizia scientifica conferma che lo sparo è stato diretto e a bruciapelo. stylo24.it Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enneAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 apr ... msn.com L’accusa è quella di aver esploso un colpo di pistola a piombini che ha ferito due militanti dell’Anpi nei pressi del parco Schuster x.com