Colpo di mano giudiziario in Virginia

La Corte suprema della Virginia ha deciso di annullare i risultati di un referendum approvato dagli elettori dello stato, sostenendo che l'emendamento presentato presenta irregolarità. La decisione è arrivata ieri e ha di fatto cancellato le esiti delle votazioni che avevano ricevuto il via libera democratico. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, ma la pronuncia giudiziaria è definitiva.

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