Colpo di mano giudiziario in Virginia
La Corte suprema della Virginia ha deciso di annullare i risultati di un referendum approvato dagli elettori dello stato, sostenendo che l'emendamento presentato presenta irregolarità. La decisione è arrivata ieri e ha di fatto cancellato le esiti delle votazioni che avevano ricevuto il via libera democratico. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte, ma la pronuncia giudiziaria è definitiva.
Stati uniti Troppo tardi, emendamento irregolare. Con un colpo di penna la Corte suprema della Virginia ha cancellato ieri i risultati del referendum democraticamente approvato dagli elettori dello stato, che avallava la . Stati uniti Troppo tardi, emendamento irregolare. Con un colpo di penna la Corte suprema della Virginia ha cancellato ieri i risultati del referendum democraticamente approvato dagli elettori dello stato, che avallava la . Troppo tardi, emendamento irregolare. Con un colpo di penna la Corte suprema della Virginia ha cancellato ieri i risultati del referendum democraticamente approvato dagli elettori dello stato, che avallava la nuova mappa elettorale disegnata dalla legislatura locale – con cui i democratici avrebbero avuto quattro nuovi seggi al Congresso.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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