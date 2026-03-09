Durante una cerimonia all’aperto, un uomo si è inginocchiato di fronte a una donna in sella a una bicicletta, con un anello in mano. La donna, sorpresa, ha ascoltato la proposta di matrimonio rivolta da lui, che le ha chiesto:

di Laura Valdesi SIENA E vissero felici e contenti, Virginia ed Alex. Come nelle fiabe arriva a sorpresa l’anello nella scatola che brilla, lui in ginocchio che chiede all’amata di sposarlo. Il bacio e l’abbraccio che suggella il momento speciale mentre tutti intorno applaudono felici. Solo che questa volta non è una favola. E la proposta non è accaduta in un luogo intimo, magari fra amici. Il futuro sposo ha infatti scelto il palcoscenico di Piazza del Campo, al termine della ’Gran Fondo Strade Bianche’, per dichiarare tutto il suo amore alla donna con cui condivide la passione per le due ruote. "Vuoi sposarmi?", ha chiesto infatti con un pizzico di imbarazzo visto il contesto e la quantità di persone, Alex Bianchini, 37 anni, all’incredula Virginia Becchetti, che di anni ne ha 34. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dichiarazione d’amore. In ginocchio, anello in mano. Poi chiede alla ciclista: "Virginia mi vuoi sposare?"

