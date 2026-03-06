8 marzo 2026 all’asta due lettere scritte a mano da Rosa Luxemburg e Virginia Woolf

Il 8 marzo 2026 si terrà un’asta in cui saranno messe all’incanto due lettere scritte a mano da Rosa Luxemburg e Virginia Woolf. Le lettere sono state recentemente ritrovate e ritornano pubblicamente in vista di questa vendita. Entrambe le lettere sono state scritte dalle due figure storiche e sono state rese note pochi giorni prima dell’evento.

A pochi giorni dall'8 marzo 2026 tornano alla luce due lettere scritte a mano da Rosa Luxemburg e Virginia Woolf. Le missive, datate rispettivamente 1906 e 1930, saranno protagoniste dell'asta curata di autografi e manoscritti di Catawiki, in programma dal 6 al 15 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Scritte in momenti cruciali delle loro carriere, entrambi i documenti rivelano il carattere e la personalità di due intellettuali impegnate nella lotta al sostegno dei diritti delle donne in un mondo che opponeva loro resistenza.