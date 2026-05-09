A Le Mans, in Francia, il pilota ha conquistato la prima posizione in qualifica, nonostante un problema con l'abbassatore durante il primo giro. Nel secondo tentativo, ha completato un giro che gli ha garantito la pole position. In prima fila ci saranno anche altri due piloti, uno dei quali si trova al suo debutto in questa fase del campionato. La griglia di partenza per la gara vede quindi tre piloti in prima fila.

Le Mans (Francia) 9 maggio 2026 - Ha litigato con l'abbassatore nel suo primo stint, ma nel secondo si regala un giro che è pole position. Francesco Bagnaia torna a ruggire e lo fa conquistando la prima piazza in griglia per il Gran Premio di Francia. Il ducatista batte tutti i rivali e nella gara sprint di oggi pomeriggio (partenza ore 15) e la gara di domani scatterà davanti a tutti. Interrotto per Pecco un digiuno che durava da 196 giorni. Battuto di 12 millesimi Marc Marquez, secondo per l'uno-due Ducati davanti a tutti, con Marco Bezzecchi a completare con la sua Aprilia la prima fila. Qualifiche 1. Il Motomondiale valica i Pirenei e dalla Spagna si trasferisce in Francia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Colpo di Bagnaia e pole in Francia, la griglia di partenza di MotoGp: Marquez e Bezzecchi in prima fila

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