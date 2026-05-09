Colpo alla boutique di Tiziana Fausti i commercianti del Centro Piacentiniano | Nessuna paura ma grande dispiacere

Nel centro cittadino, i commercianti della zona esprimono un senso di delusione dopo l’assalto a una boutique locale. Pur dichiarando di non temere ulteriori episodi di criminalità, si sentono comunque dispiaciuti e scoraggiati per quanto accaduto, lasciando trasparire un senso di smarrimento rispetto alla sicurezza del quartiere. La vicenda ha suscitato reazioni di amarezza tra gli operatori commerciali, che sperano in interventi concreti per garantire maggiore tranquillità.

Non parlano di paura. I termini che utilizzano sono più che altro “dispiacere” e “disillusione”. Come se avessero abbandonato la speranza di lavorare sereni, tranquilli. È questo lo stato d’animo dei commercianti del Centro Piacentiniano, dopo il colpo alla rinomata boutique Tiziana Fausti. Il cuore di Bergamo, il salotto buono della città, dove si ritrovano le famiglie per la passeggiata della domenica, non sembra così sicuro, nonostante i massi di granito, i panettoni di pietra e le aste di ferro a proteggere le vetrine, le telecamere e le guardie giurate. Non è una costante, ma l’area tra i portici del Sentierone e piazza Dante è soggetta a risse, aggressioni e piccoli episodi di microcriminalità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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