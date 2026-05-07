Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone | il blitz in due minuti rubate più di 50 borse

La mattina di giovedì 7 maggio, un ladro ha portato a termine una spaccata alla boutique di Tiziana Fausti nel centro di Bergamo, al quadriportico del Sentierone. In pochi minuti, sono state rubate più di 50 borse durante un blitz che si è svolto all’alba. L’intervento della polizia sta cercando di ricostruire i dettagli dell’episodio e di individuare eventuali responsabili.

Bergamo. Spaccata all’alba di giovedì 7 maggio alla boutique di Tiziana Fausti in centro, al quadriportico del Sentierone. Intorno alle 5,20 due ladri, con volto coperto e guanti, hanno sfondato una delle vetrine che si affaccia su piazza Vittorio Veneto. Un blitz rapido, durato solamente due minuti. Con una Cinquecento i malviventi hanno fatto pressione sul vetro, aprendosi un varco per entrare nel negozio. L’allarme è stato dato dal personale del bar a fianco della boutique che, arrivando per iniziare il turno di lavoro, hanno trovato la vetrina completamente in frantumi. Il bottino del furto sarà quantificato con precisione solo nelle prossime ore, ma i ladri hanno trafugato tra le 50 e le 70 borse: tutti prodotti di marchi di lusso, con costi che spaziano da alcune centinaia a diverse migliaia di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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