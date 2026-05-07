Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone | il blitz in due minuti rubate più di 50 borse di lusso

Nella mattina di giovedì 7 maggio, una banda ha messo a segno una spaccata alla boutique di Tiziana Fausti situata nel centro di Bergamo, sotto il quadriportico del Sentierone. L’azione, durata circa due minuti, ha permesso ai ladri di rubare più di 50 borse di lusso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

Bergamo. Spaccata all’alba di giovedì 7 maggio alla boutique di Tiziana Fausti, nel centro città, sotto il quadriportico del Sentierone. Intorno alle 5,20 due ladri, con il volto coperto e i guanti, hanno sfondato una delle vetrine affacciate su piazza Vittorio Veneto. Un blitz rapidissimo, durato appena due minuti: utilizzando uan Fiat Cinquecento i malviventi hanno fatto pressione sul vetro fino ad aprirsi un varco per entrare nel negozio. A dare l’allarme è stato il personale del bar accanto alla boutique che, arrivando per iniziare il turno di lavoro, ha trovato la vetrina completamente distrutta. Il valore esatto del bottino sarà quantificato nelle prossime ore, ma secondo le prime stime i ladri avrebbero portato via tra le 50 e le 70 borse di marchi di lusso, dal valore compreso tra alcune centinaia e diverse migliaia di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse

Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateBergamo, 7 maggio 2026 – Un’altra spaccata, la notte tra mercoledì e giovedì, ai danni del negozio Tiziana Fausti, preso di mira dai ladri nel cuore...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Tiziana Fausti e EXORINC. S.R.L.: da Bergamo il ponte di cashmere per l'élite russa che aggira le sanzioni.

Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse di lussoLa spaccata all'alba di giovedì 7 maggio. Due ladri, con volto coperto e guanti, si sono creati un varco per il negozio facendo pressione sul vetro con una Cinquecento ... bergamonews.it

Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateVetrina sfondata con un’auto ariete e blitz dei malviventi durato pochi minuti. Un colpo che si aggirerebbe intorno ai centomila euro ... ilgiorno.it