Un arbitro torna a dirigere una partita della Juventus, dopo un episodio in passato che ha suscitato discussioni. Un ex arbitro ricorda che l’ultima volta che ha diretto la squadra ci sono stati due errori considerati gravi. La designazione di questo arbitro per la prossima gara ha attirato l’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida si prepara con l’attenzione concentrata sulla sua presenza in campo.

. Il fischietto comasco dirigerà la gara di Lecce. Sarà Andrea Colombo a dirigere la sfida tra Lecce e Juventus, una designazione che rievoca alcune polemiche legate ai precedenti del fischietto comasco con i bianconeri. L’ultima direzione di gara di Colombo con la “Vecchia Signora”, infatti, risale a circa sette mesi fa e fu caratterizzata da episodi che fecero discutere a lungo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata A sottolineare le ombre di quel precedente è intervenuto l’ex arbitro Giampaolo Calvarese, che ha analizzato criticamente l’operato del collega in quella circostanza: « Andrea Colombo tornerà a dirigere la Juventus a circa 200 giorni dall’ultima volta, contro la la Lazio all’Olimpico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Colombo torna a dirigere la Juventus, Calvarese ricorda: «L’ultima volta due gravi errori»

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