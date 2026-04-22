NSW due minori affidati a un’assassina | scandalo e gravi errori

In una decisione che ha suscitato scalpore, due minori di 12 e 14 anni sono stati affidati a una donna condannata per tre omicidi nel New South Wales. I bambini vivranno con questa donna, che ha precedenti penali, sotto lo stesso tetto. La questione ha sollevato numerose critiche e preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla scelta delle figure di riferimento. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media locali e delle autorità competenti.

Due minori di 12 e 14 anni sono stati affidati per vivere sotto lo stesso tetto con una donna condannata per tre omicidi nel New South Wales. La scoperta di questa pericolosa convivenza, emersa dopo che una segnalazione radiofonica ha attirato l’attenzione pubblica, ha portato alla sospensione di due dipendenti del Dipartimento di Comunità e Giustizia a seguito di un’indagine interna sui gravi fallimenti procedurali. L’ombra di una storia criminale dietro un errore sistemico. Il caso ruota attorno alla figura di Regina Arthurell, una donna con un passato giudiziario estremamente violento. La sua cronologia criminale include la condanna per due omicidi colposi e un omicidio volontario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NSW, due minori affidati a un’assassina: scandalo e gravi errori Notizie correlate Leggi anche: Serie A, classifica falsata: l’AIA ammette due gravi errori Napoli-Como, la moviola condanna Manganiello: ci sono due errori gravi!Non una serata piacevole per il Napoli di Antonio Conte, che dopo una lunga lotteria di rigori è costretto a salutare la Coppa Italia ai quarti di...